Stile Morata, con le stesse speranze. La Juve, come racconta Fichajes.net, nei discorsi con il Barcellona per Pjanic e Arthur, ha lanciato nel bel mezzo della trattativa un nome che per gli amanti del calcio non potrà mai essere di semplice passaggio. Si tratta di Ansu Fati, talentino giovanissimo (è appena un 2002), e già andato ben oltre la dicitura di promessa. E' una grande e solida realtà del calcio europeo, sebbene al Barça abbia una certa concorrenza...



CI PENSA LA JUVE - Ecco, la storia non cambierebbe poi così tanto alla Juventus. Che però ci pensa e fiuta l'affare: del resto, Fati ha già avuto modo di 'litigare' con la dirigenza blaugrana. I catalani l'avevano inserito inizialmente nella squadra B, che milita nella Serie C spagnola: no, l'attaccante non l'ha presa benissimo, e starebbe meditando l'addio. Di sicuro, ascolta offerte. La valutazione del Barcellona è già di 60 milioni di euro.