Pazza idea per il mercato della Juve? Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Diariogol.com, ci sarebbero anche i bianconeri sulle tracce di Toni Kroos, centrocampista di grandissima esperienza internazionale che pare poco intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2023. Con la Vecchia Signora in cerca di un rinforzo importante per la mediana, il tedesco potrebbe diventare un'ipotesi concreta, per quanto non semplice. La situazione con i blancos è tutta da monitorare, la Juve resta alla finestra.