Ne scrive AS: in Italia, finalmente, c'è una legge che attira i grandi giocatori. Dopo l'approvazione del Senato, il Decreto Crescita è diventato praticamente ufficiale. E soprattutto con effetto immediato, anche nel calcio. La prima versione del Governo ha subito qualche modifica, ma i vntaggi per i club continuano a essere enormi: se un calciatore arriva in Italia e promette di restare almeno 24 mesi, pagherà imposte solo sul 50% del suo guadagno, mentre all'inizio l'aliquota era esattamente del 30%, ridotta del 10% per le squadre del Sud. Insomma, quanto può aiutare in termini poveri la squadra juventina? Tanto, tantissimo. A partire dal sogno Pogba.