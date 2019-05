In estate saranno in molti a farsi avanti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain. Su di lui ci sono diversi club interessati a rinforzare la propria rosa con lui. La Juventus ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, ma ovviamente non manca la concorrenza. Nei giorni scorsi aveva preso quota l’ipotesi Barcellona, ma la vera novità viene dalla Spagna. Infatti, i bookmakers iberici danno per favorito il Real Madrid nella corsa a Rabiot. Per ora, i Blancos si sono limitati a sondare il terreno, senza affondare il colpo. Tuttavia, i tentennamenti di Pogba potrebbero giocare un ruolo importante. Dal canto suo, Rabiot non prende posizione, evitando di svelare il proprio futuro. La lotta resta aperta e si resta a grandi sorprese.