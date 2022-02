Dopo aver concluso la sessione invernale da assoluta protagonista, ora la Juve studia le mossime per rubare la scena anche nella prossima finestra di mercato, con alcuni giocatori che sono stati gia osservati e studiati dalla dirigenza della Continassa. Uno di questi è l'ivoriano Kessie, ormai in uscita dal Milan e che al termine della stagione potrà accordarsi a costo zero con qualsiasi club.



Su di lui si è mossa in un primo momento anche la Vecchia Signora e le intenzioni sarebbero quelle di portarlo sotto la Mole con le stesse modalità delle operazioni messe in piedi negli anni passati per i vari Pogba, Pirlo e Llorente. Ma in queste ore sarebbe giunta una minaccia, perche stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, anche il Real Madrid starebbe sondando il terreno per il centrocampista del Milan.