In casa Juve le maggiori attenzioni sono rivolte tutte alla super sfida di domani sera contro l'Inter, dove in palio ci sarà il terzo posto in classifica e forse anche di più. Ma negli uffici della Continassa continua la caccia ai vari obiettivi inseriti nella lista dei dirigenti bianconeri, con la speranza che qualcuno possa raggiungere la Mole nella prossima stagione. La priorità ora è quella di rimpiazzare l'ormai certa partenza di Dybala e il sogno per tutti i tifosi juventini si chiama Momo Salah. L'egiziano non sa ancora cosa fare del suo futuro e potrebbe prendere in considerazione anche un ipotesi diversa da quella dei Reds, con i bianconeri che osservano attentamente. In queste ore però sarebbe emersa una reale minaccia, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, anche il Psg sarebbe sulle tracce dell'ex Roma.