Dopo l'annuncio della separazione tra la Juventus e Paulo Dybala il club bianconero ha iniziato a guardarsi attorno per sostituire l'argenitno nel miglior modo possibile. Uno dei nomi che in questi ultimi giorni è stato accostato al club della Continassa è quello del fantasista del Liverpool Momo Salah. I bianconeri infatti potrebbero inseguire il sogno grazie al decreto crescita ma è chiaro che qualora l'egiziano decidesse di lasciare i Reds, la concorrenza diventerebbe agguerrita. A dire il vero c'è chi si sarebbe già inserito, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, anche il Barcellona avrebbe iniziato a sondare il terreno.