In casa Juve si continua sempre a lavorare sul mercato e gli obiettivi della dirigenza della Continassa sono molti. Quelli di maggior interesse sono indubbiamente Felipe Anderson e Teun Koopmeiners, con quest'ultimo che è da tempo in cima alla lista dei desideri di Giuntoli e Manna. Ma da qualche settimana i bianconeri seguono anche il profilo di Hermoso, che andrà in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Stando a quanto riportato dalla versione odierna di Mundo Deportivo però, anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il giocatore dei Colchoneros e questo fa presagire all'inizio di una vera e propria asta in estate.