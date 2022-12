Con i Mondiali che sono ormai giunti alla loro conclusione, le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro di diversi giocatori ancora in attesa del rinnovo di contratto. In casa Juve una delle situazioni da sbrogliare è quella legata al futuro di Adrien Rabiot, che molto probabilmente sarà lontano da Torino. Oltre alle big inglesi però, in queste ore sembra essere entrata in scena una nuova antagonista. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico Sport infatti, anche il Barcellona di Xavi starebbe pensando di ingaggiarlo a costo zero.