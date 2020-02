Secondo quanto riportato dallo spagnolo As, Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato la panchina del Barcellona. Il tecnico toscano, che ha vinto cinque Scudetti con la Juventus, è stato un serio candidato a prendere il posto dell'allenatore uscente Ernesto Valverde. La dirigenza blaugrana, però, si è vista rispedire indietro la proposta, con Allegri fermamente convinto di non voler tornare ad allenare in questa stagione, rimandando ogni decisione alla prossima estate. Così, il Barcellona ha riparato su Quique Setién, che arriva dal Betis per la sua prima grande occasione su una big.