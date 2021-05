Non è difficile immaginare che, nel momento in cui dirigenza e nuovo allenatore si sono messi d'accordo, Allegri abbia avanzato alla Juventus delle richieste a livello di nuovi acquisti. Secondo quanto riporta il media spagnolo todofichajes.com, il tecnico livornese avrebbe fatto un nome preciso: quello di Riqui Puig, canterano del Barcellona che non ha trovato molto spazio con Koeman. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo pone i bianconeri in vantaggio rispetto ad Inter e Roma, anche loro interessate al giocatore. La valutazione che il Barcellona fa del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni.