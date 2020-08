Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Attualmente stanno circolando tanti nomi per il post Sarri, tra cui il ritorno di Massimiliano Allegri, che ha preso un anno di pausa dopo il divorzio dai bianconeri di un solo anno fa. Come riporta il Mundo Deportivo, il tecnico livornese era in pole per raccogliere l’eredità di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain, ma adesso avrebbe congelato qualsiasi discorso in attesa di ricevere la giusta chiamata da Andrea Agnelli.