Forte rumor di mercato dalla Spagna. La Juventus è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro, che in alcune partite è apparti appannato per mancanza di un sostituto. Il casting comprende più nomi, come Luca Pellegrini, di proprietà dei bianconeri e in prestito al Cagliari, Emerson Palmieri del Chelsea e Alex Telles del Porto. Stando a quanto riporta Don Balon, Paratici starebbe chiudendo per l’esterno mancino brasiliano: intesa sulla base di 25 milioni di euro, con il classe ’92 che sarebbe felice di tornare in Serie A, dopo l’esperienza all’Inter.