La Juventus continua a tenere i fari puntati su David Alaba e sul suo rinnovo di contratto con il Bayern Monaco, per il quale non c’è ancora l’accordo. Nel caso in cui le parti non dovessero prolungare il matrimonio, il difensore entrerà prepotentemente nel mercato dei parametri zero. Stando a quanto racconta la stampa spagnola, però, l’austriaco avrebbe scelto il Real Madrid. Nonostante l’inserimento del Chelsea e l’interesse della Vecchia Signora, Alaba avrebbe scelto i Blancos, che potrebbero addirittura annunciarlo durante il mercato di gennaio, per poi integrarlo a partire da giugno.