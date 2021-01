4









Dalla Spagna ne sono sicuri, tanto che danno per fatto l’iter delle visite mediche. David Alaba è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid, a partire dalla prossima stagione come colpo di primissimo livello a parametro zero. È quanto riporta Marca, secondo cui sono stati inutili gli inserimenti di Liverpool e Psg, il difensore del Bayern Monaco ha sposato fin da subito la causa blanca stipulando un pre-contratto ad inizio gennaio. Anche la Juventus ci ha provato, ma dietro la resa c’è la questione stipendio.



CIFRE ESORBITANTI – Come scrive Calciomercato.com, i bianconeri hanno contattato l’agente dell’austriaco, Pina Zahavi, che è stato chiaro fin da subito sulle condizioni economiche: 12 milioni all’anno per Alaba, pretesa che si è trasformata in problema in casa Juve che vuole tenere al sicuro le proprie finanze attraverso un’operazione di smantellamento degli esuberi, e quindi di riduzione degli ingaggi. Niente beffa, semplicemente basi non sostenibili e una decisione ponderata, che ha spianato la strada al Real Madrid.