La trattativa per il rinnovo del contatto potrebbe essere naufragata definitivamente. Le spropositate richieste dell’agente hanno incrinato i rapporti tra il Bayern Monaco e David Alaba, in scadenza nel 2021. Come riporta Todofichajes.com, il difensore austriaco sarebbe pronto a dire addio alla naturale scadenza del rapporto di lavoro e liberarsi a parametro zero. Per la Juventus si tratterebbe di una ghiotta occasione, anche se è forte il pressing del Manchester United.