Stando a quanto riporta El Chiringuito, l’agente di Sergio Aguero si sarebbe recato a Barcellona per parlare di futuro. Una notizia importante per l'avvenire dell’attaccante del Manchester City, che a fine stagione cambierà maglia dopo 10 anni ai Citizens. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i blaugrana avrebbero dunque effettuato una mossa decisiva per mettere le mani sul Kun, ritenuto una delle chiavi per la permanenza di Leo Messi. Aguero è stato accostato anche alla Juventus in sede di mercato, come appetibile colpo a parametro zero.