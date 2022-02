Il rinnovo non arriva e le voci di mercato che riguardano Paulo Dybala si alimentano. Le ultime provengono dalla Spagna, in particolar modo dal quotidiano As. Secondo il media spagnolo, infatti, l'Inter starebbe seriamente lavorando per provare a convincere la Joya a vestire la maglia nerazzurra. Oltre all'Inter, anche il Barcellona è sulle tracce del numero 10 della Juventus.