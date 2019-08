Continua senza sosta la trattativa tra Barcellona e Paris Saint-Germain per il ritorno di Neymar in blaugrana. Secondo quanto riportato da El Chiringuito in Spagna, i francesi stanno utilizzando la Juventus come "esca" nell'affare per mettere fretta ai catalani, sottolineando come i bianconeri possano provare a mettere le mani sul gioiello brasiliano, sfruttano l'inserimento di Paulo Dybala come contropartita tecnica. Neymar, però, resta davvero molto vicino al ritorno al Barcellona, con buona pace dei bianconeri.