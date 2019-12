Il Real Madrid vuole Kylian Mbappé. Il gioiello classe '97 del Paris Saint-Germain è l'obiettivo dichiarato di Zinedine Zidane e dei Blancos per provare a tornare sul tetto d'Europa al più presto. Secondo quanto riportato da As in Spagna, il Real sta iniziando a valutare l'opzione per l'estate, dal costo complessivo vicino ai 300 milioni di euro, comprese eventuali contropartite da inserire nell'affare con il PSG.