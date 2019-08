Il Barcellona continua a lavorare per Junior Firpo, terzino sinistro del Betis Siviglia, con i blaugrana pronti a inserire nell'affare il cartellino del giovane Juan Miranda. Come scrive El Desmarque, però, il 19enne mancino è attratto dalla proposta della Juventus, che lo corteggia da tempo. Juve e Barcellona si sono sentite poco fa anche per Joao Cancelo: il portoghese ha stuzzicato il diesse blaugrana, che avrebbe però dovuto piazzare il connazionale Semedo. Insomma, non se n'è fatto più nulla, con Joao pronto a volare in direzione Manchester, sponda City. Intanto, rapporti riallacciati con il Barça. Ancora per un terzino...