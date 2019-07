La Juventus teme il ritorno del Barcellona per Matthijs de Ligt. Questo quanto riportato ieri da Marca e ripreso oggi da Sport in Spagna. I quotidiani iberici insistono: non c'è accordo tra il club bianconero e l'Ajax per la cessione del difensore, che però ha un accordo totale con Fabio Paratici e, una volta sistemati gli ultimi dettagli con il club olandese, dovrebbe fare i bagagli per partire alla volta di Torino. I blaugrana, che sono arrivati a offrire 75 milioni di euro per il suo cartellino, al momento sembrano defilati nell'affare.