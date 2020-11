Sosta nazionali per respirare, anzi, per lavorare duramente come ha fatto Paulo Dybala sui campi della Continassa, per smaltire in fretta l’infezione alle vie urinarie che gli ha bloccato la partenza per il ritiro dell’Argentina. La Joya vuole lasciarsi questo inizio di stagione alle spalle e trascinare la Juve nel tour de force di novembre-dicembre. Sullo sfondo rimane il nodo contrattuale e il club bianconero si starebbe guardando attorno. È quanto affermano dalla Spagna, in particolare il portale Don Balon, secondo cui la Juve potrebbe sostituire Dybala con Adama Traorè, esterno offensivo del Wolverhampton.