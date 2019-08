La Juve sogna il ritorno di Paul Pogba ma secondo quanto riporta Don Balon, il francese ha un accordo per vestire la maglia del Real Madrid. ​Secondo il media iberico, è pronto un contratto da 17 milioni di euro a stagione per 5 anni. Il problema, però, resta trovare l'accordo con i Red Devils che a un giorno dalla fine del mercato continuano a chiedere 150 milioni di euro ma potrebbero comunque decidere di non cedere il Polpo vista la difficoltà di reperire un sostituto in così poco tempo.