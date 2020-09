16









Juventus-Suarez, ci siamo. Dopo i progressi registrati nelle ultime ore anche sulla questione passaporto, per la quale il Pistolero si sarebbe già attivato, dalla Spagna non hanno dubbi e danno per fatto l’accordo tra la Juventus e l’attaccante. È quanto riporta Mundo Deportivo, ribadendo quanto le parti abbiano trovato già trovato l’intesa economica sull’ingaggio. Suarez in bianconero firmerebbe un contratto triennale da 10 milioni di euro stagione, grazie alle agevolazioni fiscali garantite dal Decreto Crescita per gli sportivi professionisti che intendono trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese.



COSA MANCA? - Tutto fatto dunque tra Juve e Suarez, adesso tocca al Barcellona definire le modalità dell’addio. I legali dell’uruguagio sono al lavoro per limare la distanza per la buonuscita, dal momento che il suo contratto spira tra un anno (con un anno in più opzionale). Al momento non c’è ancora la quadra giusta per liberare l’ex Liverpool e Ajax, con il Barcellona che potrebbe chiedere alla Juve una cifra simbolica per il suo cartellino, un fisso molto basso e una discreta parte di bonus, come accaduto con il Siviglia per Rakitic. E MESSI? – Si pensava che la permanenza di Leo Messi potesse inficiare sul destino del 33enne, ma dalla Spagna assicurano che le due situazione sono segate tra loro, con Suarez che ormai avrebbe virtualmente sposato la causa bianconera. Lavori in corso nella Ciutat Esportiva, dove nel frattempo l'attaccante lavora a parte da separato in casa, e lancia messaggi enigmatici sui social.