Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport,hanno finalmente trovato l'accordo. Sul piatto, i bianconeri sono pronti a mettere Miralem, Mattiae 25 milioni di euro. Di risposta, i blaugrana cederebbero Nelson, laterale destro da tre anni in Catalogna. Sempre secondo la stampa spagnola, tutto ora dipende dalla decisione dello stesso giocatore del Barcellona, che al pari di Arthur potrebbe far saltare il banco scegliendo di non muoversi. Jorge Mendes, il suo procuratore, avrebbe già stilato la proposta, mentre Pjanic e De Sciglio sarebbero già d'accordo con il Barcellona.