Complice un avvio di stagione non esaltante, Paulo Dybala continua a rimanere in bilico tra il rinnovo di contratto che latita (le sue richieste per ora sono troppo alte) e continue voci di mercato. L’ultima arriva dalla Spagna: come riporta Todofichajes.com, il Tottenham di Mourinho, in passato vicino all’argentino, sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per il cartellino del diez della Juventus. Un ritorno di fiamma quello degli Spurs, che già nel 2019 avevano provato a strappare la Joya dal club bianconero.