Le discussioni sulla Superlega non sono terminate, anzi. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, ora è il momento di discutere delle pene per i contro-secessionisti, che hanno lasciato la nuova competizione per tornare sotto la Uefa. Secondo Vozpopuli, rischiano di pagare una penale economica di 300 milioni di euro a testa. Une clausola inserita nel contratto vincolante firmato sabato scorso dai dodici club fondatori. Il motivo di una clausola così elevata era proprio legato al timore che qualcuno (le inglesi soprattutto) potessero tirarsi indietro.