La Bundesliga si prepara al ritorno in campo, ma tutto può può clamorosamente già interrompersi. Horst Seehofer, Ministro dell'Interno con delega allo Sport, ieri si è dichiarato favorevole alla ripresa già nel mese di maggio: "Trovo plausibile il programma proposto dalla Lega e sostengo un riavvio a maggio". Oggi, però, secondo quanto riportato da El Chiringuito sarebbero emersi 10 casi positivi sui 1700 tamponi realizzati dai club tra le squadre della prima e della seconda lega. Un nuovo stop all'orizzonte? Stando a quanto raccontato ieri dal Ministro: "Se c'è un caso di coronavirus all'interno di una squadra o del suo staff, il club nel suo insieme, e forse anche la squadra contro la quale ha giocato per ultimo, dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Continueranno quindi a sussistere rischi per il calendario e per la classifica".