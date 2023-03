La Juve continua a tenere sotto osservazioni diversi profili per quel che riguarda la porta, con il nome di Guglielmo Vicario che è balzato in cima alla lista dei desidersi. In queste ore però, stando a quanto riportato dal portale iberico Fichajes.net, la Juventus starebbe monitorando con attenzione anche la situazione legata a Mendy, che sembrerebbe in'uscita dal Chelsea.