di Francesco Guerrieri

E' partito il countdown, domani Claudio Marchisio - 33 anni - annuncerà il ritiro dal calcio giocato. Lo farà all'Allianz Stadium, la sua seconda casa. lì dove il centrocampista (ancora per poco) ha giocato la sua ultima partita il 19 maggio 2018 vincendo 2-1 contro il Verona.



DALLA B ALLO SCUDETTO - Più di vent'anni con la maglia della Juventus tra giovanili e prima squadra, con la Juventus ha vinto scudetti ed è andato in Serie B. Gioie e dolori di chi per quei colori ha sempre dato tutto in campo. Sono passati quasi quindici anni da quando ha fatto la doppietta scudetto-Torneo di Viareggio con la Primavera della Juventus insieme a Giovinco e Criscito. Chi l'aveva visto giocare in quegli anni era già sicuro che avrebbe avuto un futuro importante.



STOP AL MERCATO - L'avevano cercato in tanti dopo la rescissione con lo Zenit dopo appena una stagione in Russia a causa di problemi fisici, quello che l'hanno spinto ad appendere gli scarpini. Lo volevano in Cina e in Giappone, in Brasile e in Francia. In estate era stata anche un'idea del Brescia di Cellino, ma Marchisio aveva spiegato che in Italia non ci sarebbe più stata una squadra al di fuori della Juve. Il futuro è tutto da scrivere, il presente è chiaro a tutti: a 33 anni Claudio Marchisio ha deciso di ritirarsi.