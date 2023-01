In Serbia ne sono sicuri: Dusanè finito nel mirino del. Stando alle indiscrezioni riprese anche da Tuttosport, in estate il club spagnolo può tentare l'affondo per l'attaccante della, attualmente ai box per infortunio, con un'offerta da 80 milioni di euro, che difficilmente i bianconeri potrebbero rifiutare. E alcune inglesi, peraltro, sarebbero disposte a mettere sul tavolo anche di più...