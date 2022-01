1









Aleksandar Stojanovic è il commentatore principale della tv di stato serba, la voce della Nazionale e un grande conoscitore di calcio. Ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Dusan Vlahovic, da ieri nuovo centravanti della Juventus: "Ha il carattere. Non è solo una questione di fisico e tecnica, Dusan è un campione a tutto tondo. Ha la testa di un Ronaldo e la personalità di un Ibrahimovic, non a caso due giocatori che lo hanno sempre ispirato moltissimo. E sono molto contento che sia andato alla Juventus, la squadra perfetta per lui".



"Quando era alla Fiorentina - ha spiegato - c’era stata una partita nella quale sperava di entrare, ma dopo essersi scaldato per tutto il secondo tempo non venne utilizzato. Frustrato e un po’ deluso era andato a casa, rimuginando su quanto accaduto. Pioli aveva dato due giorni di riposi, ma mentre guardava la Domenica Sportiva, Dusan aveva telefonato al vice-allenatore e gli aveva chiesto: 'Domani verresti ad allenarmi? Se oggi non sono entrato devo migliorarmi, non posso stare con le mani in mano'. E così il giorno dopo si erano trovati in campo".