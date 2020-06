Oggi, 30 giugno, Antonio Chimenti compie 50 anni. Cifra tonda per l’ex portiere iconico della Juventus, che si ritirò l’1 luglio 2010. Dopo la crescita nella Sambenedettese, il classe ’70 sbarca per la prima volta in una big nel 1997, nella Roma, per poi essere ceduto al Lecce. Nel 2002 trova l’approdo in bianconero, club con cui rimane legato per il resto della carriera nonostante i diversi spostamenti. Nell’arco di questi otto anni fa due diverse esperienze, prima a Cagliari e poi nell’Udinese, per poi riabbracciare la Juve nel 2008 fino ad appendere i guanti al chiodo due anni più tardi. Tanti auguri Antonio!