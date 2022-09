Come racconta il Corriere dello Sport, per Allegri ormai c'è sempre, uno che settimana dopo settimana si sta imponendo sempre più come un titolare a tutti gli effetti. Il più giovane di tutti è lui, classe 2003, ha sfruttato al meglio l'apprendistato effettuato sul finire della scorsa stagione, convincendo Allegri a schierarlo titolare contro la Roma e a non toglierlo più dall'undici iniziale, nemmeno contro i giganti del Psg. Proprio con la Salernitana qualche mese fa il debutto in serie A: un minuto, per cominciare.