Il Cluj, che ha pure affrontato da poco la Roma in Europa League, è una squadra in forte difficoltà gestionale. L'allenatore Dan Petrescu è in procinto di lasciare, al termine di un clima di addio che si respira ormai da settimane, culminato con l'eliminazione ieri in Coppa di Romania. E come riporta Digisport il proprietario del club Nelutu Varga sta seriamente pensando di affidare la panchina ad Adrian Mutu, ex attaccante anche della Juventus. Mutu attualmente è il c.t. della nazionale under 21 rumena. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Romania, lo stipendio che percepirebbe al Cluj sarebbe di circa 250 mila euro all'anno (7 volte più alto di quello che prende attualmente dalla federcalcio del Paese).