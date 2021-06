La Juventus a caccia di giovani. I bianconeri stanno sondando nuovi mercati e dopo Dragusin pensano a un altro colpo dalla Romania. Piace Octavian Popescu, talento classe 2002 della Steaua Bucarest, esterno d'attacco di prospettiva. Gigi Becali, proprietario del club rumeno, a Digi Sport, ha raccontato di aver ricevuto un’offerta da ben 13 milioni di euro per il diciottenne. Rifiutata. E il motivo è presto detto: “Ho rifiutato perché è un giocatore da cui puoi prendere 50 milioni. Se ne accetto 13, significa che non ne prenderò mai più 50. Forse ne prendo di più, perché se lo tengo per tre anni, posso prendere 100 milioni”.