Era il 27 settembre quando Alvaro Morata ha fatto il suo debutto bis con la maglia della Juventus. Stadio Olimpico, Juventus-Roma. Lo spagnolo è stato schierato subito in campo da Pirlo dopo due soli allenamenti alle spalle. Risultato? Deludente. Poco meno di mezz'ora sottotono in cui lo spagnolo è sembrato decisamente fuori dal gioco - ma era inevitabile - e ha floppato al debutto.



BOMBER - Primi mugugni, nasi storti e qualche critica. Classico. Poi, non è volata più una parola. Perché quando Morata ha iniziato a ingranare è diventato una macchina da gol: due nelle successive tre partite (più due assist), tredici totali (e nove passaggi decisivi) in 26 partite tra campionato e coppe. Numeri importanti, da titolare. In poco tempo Alvaro ha ribaltato le gerarchie mettendo in panchina Paulo Dybala. Quattro anni fa aveva lasciato Torino e l'Italia con una lettera a cuore aperto, primi segnali di un ritorno che si è concretizzato in estate.



GERARCHIE - Andato via da giovane di talento ma ancora da svezzare, tornato da uomo maturo (28 anni) e bomber d'area. Se n'è accorto subito Pirlo, che dopo la gara negativa contro la Roma non ci ha pensato un attimo a rischierarlo di nuovo titolare contro il Crotone. Poi con Verona, Spezia, Lazio... insomma, un insostituibile. Per capirci, la prima partita saltata è stato il derby col Torino per squalifica. Domani la Juventus affronterà di nuovo la Roma, e un girone dopo l'allenatore non ha dubbi: Alvaro ancora titolare. Con la convinzione che ormai lo spagnolo ha un ruolo diverso in squadra rispetto al suo arrivo, il titolare vicino a Cristiano Ronaldo è lui e il posto se l'è conquistato a suon di gol e assist.



A SECCO (IN CAMPIONATO) - Nelle scorse partite, con Dybala ai box, Pirlo l'ha alternato a Kulusevski per farlo rifiatare. Nel big match di campionato però l'allenatore non vuole fare a meno di Morata. E pazienza se in campionato non segna da cinque partite, perché nel frattempo in Coppa Italia e nella Supercoppa vinta contro il Napoli ha sempre messo la firma. Del resto, succede anche ai migliori: prima della doppietta di San Siro Cristiano Ronaldo era a digiuno da tre partite; poi, ne ha fatti due in una volta sola. Dalla Roma alla Roma un girone dopo, in cinque mesi Morata ha conquistato la Juve. E ora vuole ricominciare a segnare.