Dallo Stadium l’urlo è arrivato anche alle orecchie di Messi e compagni, la Juventus ha tutta l’intenzione di presentarsi al Camp Nou per battere il Barcellona e guadagnare la vetta del girone di Champions League. Ieri, tra le proprie mura, la squadra di Pirlo ha domato in scioltezza la Dinamo Kiev, offrendo una prestazione continua nei 90 minuti, attitudine da traslare anche in campionato dove bisogna racimolare punti. Cristiano Ronaldo è diventato CR750, Morata ha superato la sua miglior stagione in Champions League segnando il sesto gol nella competizione, ma la vera star della serata è stata Federico Chiesa: gol, zampino nella rete del portoghese e assist allo spagnolo, per una prestazione da incorniciare. Un grande segnale da uno dei volti nuovi del nuovo ciclo bianconero, determinato ad affrontare il tour de force di dicembre da protagonista. A proposito, come stanno andando i nuovi acquisti? Sfoglia la gallery per vedere il bilancio dei nuovi acquisti