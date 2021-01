6







di Alberto Toppi

A due giorni dalla sfida contro il Sassuolo, Gianluca Frabotta aveva rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui aveva parlato del sogno di trovare il primo gol con la maglia della Juventus. Ieri l’ha solo sfiorato, ma ha fatto qualcosa di altrettanto importante, ovvero servire l’assist per il gol del vantaggio di Ramsey. Niente male per un classe 1999 promosso in prima squadra da Pirlo, chiamato nell’emergenza a sostituire Alex Sandro positivo al Covid-19



CRESCITA – Prelevato nell’estate 2019 dall’Under 19 del Bologna, ha trascorso un anno nell’Under 23 di Pecchia, quest’anno invece il balzo verticale in Serie A, dove Pirlo gli ha dato spazio per crescere, a partire dalla prima partita contro la Sampdoria, dove ha debuttato da titolare. Progressivamente la Juve ha modellato una propria identità, mostrando gerarchie delineate in cui Frabotta non compare tra i titolari. Naturale per un emergente, che comunque è stato schierato per 570 minuti. Più di Bernardeschi (429), per intenderci. Il 21enne è stato chiamato in causa quando Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi al Covid-19, ancor di più dopo quella di De Ligt. Con un reparto difensivo in emergenza, Frabotta ha trovato nuovamente spazio dal primo minuto sia contro il Milan che contro il Sassuolo, disputando due oneste partite, vinte entrambe per 3-1. FUTURO – Non può che essere felice del momento il ragazzo, consapevole che quando il brasiliano rientrerà a pieno regime tornerà a vestire i panni dell'allievo, a rubare i trucchi ai maestri del mestiere. Non è escluso che, in futuro, alla giusta offerta, Frabotta possa rientrare in qualche affare di mercato o mandato in prestito altrove per farsi le ossa, ma per ora fornisce una valida alternativa nonché un prezioso tassello nell’organico, dove da tempo viene reclamato un terzino al livello di Alex Sandro e Cuadrado. Che costa ovviamente, e in un mercato al tempo del Covid, la Juve si gode questo Frabotta.