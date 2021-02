Fra poche ore, alle 13, la Juventus Primavera gioca in trasferta contro l'Inter per l'11^ giornata del campionato Primavera. Oltre che su JTV, il match sarà trasmesso in tv da Sportitalia.



Domani invece è il turno della Juve Under 23, impegnata in casa (ovvero al Moccagatta di Alessandria) nella 26^ giornata del Girone A della Serie C. Calcio d'inizio alle 15 contro la Lucchese, partita trasmessa su Eleven Sports come tutte quelle di Lega Pro.



Entrambe le gare saranno naturalmente pure in diretta testuale su IlBianconero.com