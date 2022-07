Sarà una stagione particolare, è stato ripetuto più volte e sarà un fattore determinante per gli obiettivi da raggiungere. Primi mesi di fuoco, per poi staccare causa Mondiale e ripartire dopo il Qatar. Laè al lavoro al Training Center della Continassa per prepararsi al meglio e tornare vincente, ancora pochi giorni e poi la partenza per la tournée negli Stati Uniti, prima dell’inizio del campionato e della Champions League.