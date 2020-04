La Juventus sta pensando al grande colpo in attacco.Tra i top player nella testa di Fabio Paratici c'è anche quell'Harry Kane che nei giorni scorsi ha aperto all'addio al Tottenham spiegando che vorrebbe andare in un top club per vincere qualcosa. Con gli Spurs ha un contratto fino al 2024, ma a facilitare la pista bianconera potrebbe essere la rinuncia del Manchester United di provare a prendere il giocatore: secondo il Manchester Evening, infatti, i Red Devils avrebbero fatto un passo indietro scartando l'opzione Kane per l'attacco.