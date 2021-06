Sfida nella sfida di Turchia-Italia è stata quella tra Merih Demiral e Chiellini-Bonucci, compagni alla Juventus e avversari per una notte. Potrebbe essere così anche in futuro? O meglio, il turco potrebbe continuare la carriera altrove?



Premessa: la Juve crede nelle sue qualità e nell’investimento di 18 milioni di euro effettuato nell’estate del 2019. Non ha necessità di venderlo, ma ha necessita di registrare una grande plusvalenza prima della data di chiusura del bilancio (30 giugno) ed è qui che si inserisce l’ex Sassuolo. Perché il suo profilo riscuote successo, sia in Italia che all’estero, ed è dunque una potenziale fonte di ricavo. L’ultima squadra ad essersi messa in coda è l’Atalanta che, dopo il colpo azzeccato Romero, vorrebbe ripetersi e mettere le mani sul classe 1998. Italia e, per l’appunto, anche l’estero chiama Demiral, soprattutto la Premier League, dove in prima fila c’è l’Everton. La Juve, dal canto suo, è sempre stata chiara con chi ha bussato alla porta: servono almeno 35 milioni di euro per liberare il difensore turco. Che sta bene alla Juve, però, chiuso dai titolarissimi De Ligt, Chiellini (si attende il rinnovo annuale) e Bonucci, potrebbe accettare di trovare spazio altrove, lontano da Torino. In Italia o all’estero.