Stando a quanto riportato dal portale polacco "Sportwefatky", Milik non sarebbe poi così vicino alla Juventus di quanto potrebbe sembrare. In realtà, l'attaccante del Napoli contava di avere nuovamente Maurizio Sarri a Torino, e non aveva fatto i conti con la volontà dei bianconeri di cambiare tecnico e di affidare la panchina a un grande ex giocatore come Andrea Pirlo. Pirlo che sarebbe comunque favorevole all'arrivo di Akradiusz, nonostante abbia riferito alla società di altri profili che potrebbero completare - forse meglio - il reparto offensivo della Juventus. In questi giorni di titubanza, l'attaccante dell'Ajax starebbe guardando con interesse la pista Roma.