Lunedì negativo per la Juve, vittoriosa ieri a Roma: Merih Demiral ha infatti subito la lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale, del ginocchio sinistro. Un ko pesante, che di fatto chiude anzitempo la stagione del centrale difensivo turco, che con ogni probabilità salterà anche l’Europeo. E ora? Come cambia il mercato dei bianconeri?



RIABILITATO - Partiamo da chi già è presente, abile e arruolabile: Matthjis De Ligt, relegato in panchine nelle ultime settimane da Sarri, è entrato bene in campo contro i giallorossi, dimostrando di poter riprendere il posto accanto a Bonucci senza problemi. Sarà lui il sostituto di Demiral, almeno fino al rientro di capitan Chiellini. Eh sì, perché Sarri attende con ansia anche il numero 3, che potrebbe essere pronto tra fine febbraio e inizio marzo. Anche per lui la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ma si può vedere la luce in fondo al tunnel. Per la fase decisiva della stagione Chiellini sarà a disposizione, con la speranza che recuperi in poco tempo brillantezza e consueta fiducia.



MERCATO… - Tutto cambia, da un giorno all’altro, per Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli era il sacrificabile, per Fabio Paratici. Ma, dopo il grave infortunio di Demiral, la Juve non prenderà in considerazione alcun tipo di offerta per lui. Resta, e avrà anche un ruolo importante, almeno fino al rientro di Chiellini. Non solo: c’è anche l’idea Romero. Il difensore, acquistato la scorsa estate dal Genoa, ma lasciato in prestito in Liguria fino all termine della stagione, potrebbe essere chiamato a Torino in anticipo rispetto alle intenzioni iniziali. Una soluzione alla quale la Juve lavorerà in queste settimane.