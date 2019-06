Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TGR Rai Toscana commentando il futuro di Federico Chiesa, dato molto vicino a un possibile approdo alla Juventus: "Lui è un talento, si deve ancora completare per sua e per nostra fortuna. Dipende tutto dalle scelte del ragazzo e della società".



Queste le parole del tecnico, con i bianconeri che hanno già trovato un accordo di massima con il giocatore e che ora dovranno parlare con la Fiorentina per delinare la trattativa.