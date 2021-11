Torino è una città piena di storia e ricca di turismo di ogni genere. Una storia nella quale s'inserisce anche quella che è ben più di una squadra di calcio (il Barcellona ci perdoni la citazione) cioè la Juventus. Per ricalcare e ripercorrere le origini del club bianconero, ovviamente è consigliatissimo acquistare un biglietto per il J Museum. Ma per camminare negli albori della Juve, vederli e toccarli con mano (letteralmente, come vedremo) potete anche evitare di spendere soldi, se non quelli per il trasporto, e farvi un giro mirato in una zona torinese ben più centrale rispetto alla Continassa...