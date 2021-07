Le prime parole cheha pronunciato da cavallo di ritorno - così rimaniamo in ambito ippico, come piace all’allenatore - non sono state banali né indolori, soprattutto per quanto riguarda alcuni singoli. C’è stata ad esempio l’incoronazione di, c’è stato il disarcionamento didal ruolo di vicecapitano. La frustata più violenta e indicativa, però, il nuovo-vecchio allenatore della Juve l’ha riservata a un altro campione:Allegri ha detto, o fatto capire, alcune cose fondamentali su Ronaldo.: dovrà essereper i giovani e dunque più responsabile nei confronti della squadra (in pratica,).: per lui “come per tutti ci sarà una gestione” (questo significa che; si prospetta anche un CR7 in panchina).: Cristiano calceràadatte ai destri,quelle per i mancini, e se magari arriverà unal portoghese resteranno solo i tiri piazzati da lontano. Attenzione a non sottovalutare quest’ultimo elemento, che può apparire marginale. In tutti questi anni juventinicon specialisti più efficaci di lui. Un chiaro segnale di totale predominio della scena e delle scelte, della serie: io faccio quello che voglio, e se sbaglio non cambia nulla perché decido io. Adesso non sarà più così, pare.A quanto ci raccontano,non è tornato aentusiasta e soddisfatto. Se finora non ha ipotizzato l’addio alla Juve, è solo perché non ha trovato un club in grado di soddisfarlo più di quello bianconero per ingaggio e ambizioni. Ma le parole dipossono accelerare la ricerca di un’altra società da parte di CR7 e, soprattutto, dinon è facile, ma nemmeno impossibile.@steagresti