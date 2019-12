Erling Haaland in volo per Manchester. Questa la notizia riferita dal quotidiano norvegese Stavanger Aftenbladet, che aggiunge che l’attaccante sarebbe anche atterrato, intorno alle 10.15 di questa mattina, proprio a Manchester. Interpellato sulla vicenda, il tecnico dei Red Devils Solskjaer ha glissato: “Forse sarà qui per le vacanze…”. L’attaccante del Salisburgo piace, oltre che allo United, alla Juve e al Borussia Dortmund.